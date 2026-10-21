"Tra il Monza e il Monza: Abate ha stravolto il Toro. Rispetto alla sfida dell'1 settembre la squadra è diventata un'altra: ben 5 calciatori nuovi, il 4-4-2, i gol delle punte e la solidità difensiva". L'edizione odierna di Tuttosport traccia un bilancio del percorso di Ignazio Abate, che dal giorno dell'eliminazione dalla Coppa Italia ad oggi ha totalizzato 10 punti nelle successive 5 partite, trasformando radicalmente il volto dei granata grazie agli innesti di mercato e al passaggio alla doppia punta. Nelle pagine del quotidiano trova ampio spazio la rinascita di Giovanni Simeone, sbloccatosi a Parma dopo un digiuno di 65 giorni con una doppietta d'autore: "Simeone segna, ma non gli basta: 'Tanta voglia di continuare così'. L'argentino si è liberato del peso del gol e ha celebrato sui social il successo del Tardini, spinto dall'abbraccio dei compagni e del mister. Sull'altra sponda, occhio al grande ex Ivan Juric, rilanciato dal 4-0 del suo Monza contro il Cagliari e trascinato dal talentuoso portoghese Varela". Infine, la nota dall'infermeria granata riguarda le corsie esterne: "Fortini a parte: resta in dubbio per venerdì. L'esterno continua a svolgere lavoro personalizzato per gestire la pubalgia che lo ha fermato nell'ultimo turno".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.