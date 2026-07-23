Tra le pagine dedicate al Toro dell'edizione odierna di Tuttosport, c'è anche un focus su Sandro Kulenovic. Ieri il croato ha segnato l'unica rete del Toro, nella vittoria di misura per 1-0 contro l'Alcione Milano. Nonostante Kulenovic si stia prendendo la scena in queste prime battute di ritiro con altri 4 gol segnati nella prima uscita contro il Pinzolo Valrendena, il suo nome è ancora accostato al mercato secondo il quotidiano. "Nelle gerarchie dell'attacco granata parte alle spalle di Simeone e Zapata, oltre ad Adams, che potrebbe partire, c'è anche Pellegri, per questo se dovesse arrivare un'offerta per Kulenovic, Petrachi la prenderà seriamente in considerazione". Intanto l'attaccante, che ieri ha anche indossato la fascia da capitano nel finale non sembra essere d'accordo e sta provando a convincere Abate con le sue prestazioni in campo. "Nelle prossime settimane - conclude Tuttosport - si capirà se la sua avventura al Toro si concludera con zero gol in Serie A, uno in Coppa Italia e per il momento cinque nelle prime amichevoli stagionali".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport