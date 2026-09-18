L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul momento difficile di Simeone. Un avvio complicato per il Cholito, ancora a secco di gol in campionato, a cui si aggiungono i problemi alla schiena che hanno preceduto il match con la Roma. L'assenza di reti è qualcosa di anomalo per lui: "Basti pensare che da quando è in Italia nelle prime quattro partite in cui è sceso in campo in campionato almeno un gol lo aveva sempre siglato". Contro la Roma si è fatto ipnotizzare in due circostanze da Svilar, ma la prestazione dell'argentino è stata condizionata dal dolore alla schiena. "Ora Simeone sta meglio, in questi giorni si è allenato regolarmente con i compagni e contro il Bologna sarà ancora una volta il terminale offensivo del Toro". Abate ha coccolato il Cholito nei giorni scorsi, ma ha anche lavorato sul campo con particolare attenzione sulla fase offensiva. "Al Toro i gol di Simeone servono subito - conclude Tuttosport - perchè va trovata la strada giusta al più presto"

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