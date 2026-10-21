"Stadio Toro, il sindaco insiste: 'Cairo, siamo agli sgoccioli. Se il Toro non ci presentasse il progetto nei tempi previsti, saremmo pronti a varare subito un bando per la concessione del Grande Torino'". L'edizione odierna di Tuttosport dedica un ampio approfondimento al caso legato allo Stadio granata, riportando il deciso sollecito del sindaco Stefano Lo Russo nei confronti del presidente Urbano Cairo dopo l'ultimatum fissato al 31 dicembre. Il quotidiano analizza la posizione del Comune e lo stato d'avanzamento della proposta di partenariato pubblico-privato coordinata con il Politecnico: "'Siamo agli sgoccioli — incalza il primo cittadino granata —. Se poi entro fine anno Cairo non si presenterà, nel nuovo anno vareremo un bando per la concessione dello stadio». In Municipio ci si attendeva la presentazione del progetto già per la fine di ottobre; l'assenza di passi concreti costringerebbe gli uffici comunali a virare su una gara ad evidenza pubblica per non perdere ulteriore tempo". Infine, il giornale riflette sui possibili scenari societari legati allo sviluppo delle infrastrutture: "Di mezzo anche la possibile vendita del club. Con la proposta di partenariato, il Torino diventerebbe più interessante sul mercato USA. La riqualificazione dello stadio e del Robaldo aumenterebbe in modo decisivo il valore patrimoniale del Torino, rendendo la società ancora più appetibile per i fondi di investimento esteri interessati a rilevare le quote da Cairo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.