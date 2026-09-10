Lunedì riaprono le scuole e i giovani del Torino, dalla Primavera in giù, andranno a fare visita a Villa Claretta. Come scritto tra le pagine di Tuttosport, qui verranno accolti da tifosi volontari, ripercorrendo tutta la storia del Toro. Il quotidiano scrive anche su Fitz-Jim, raccontando un retroscena tra l'ex centrocampista dell'Ajax e il suo allenatore dell'epoca, Francesco Farioli: "All'inizio della stagione, prima delle partite ufficiali, Kian era stato inserito nella lista del calciatori in uscita, sul mercato" racconta il quotidiano riportando le parole del tecnico. La storia però ha un seguito importante: "Kian mi ha colpito sempre di più, man mano che lo conoscevo. Prima di tutto non si è mai lamentato della situazione, ha sempre lavorato sodo, ha sempre dato un grande contributo in allenamento, dimostrandosi pieno di motivazioni. E fin da subito ha dimostrato di essere un centrocampista intelligente".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.