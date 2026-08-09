Il Torino batte l'Avellino al Memorial Sandro Criscitiello concludendo la preparazione estiva in vista della Coppa Italia e del campionato. Mascardi, Vlasic e Luongo sono tra i giocatori che più si sono messi in mostra, invece, come scritto su Tuttosport, Ilic pare tagliato fuori dal progetto: "Da giorni sta seguendo un piano di lavoro tutto suo, ai margini della squadra. Si allena a parte, è drasticamente uscito dai programmi". Lato mercato, servono esterni, intanto l'obiettivo è di tenere Cacciamani e Njie e prosegue la corte a Fortini della Fiorentina.

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