Il Torino tenta l'affondo per Perri? Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sulla situazione legata a chi difenderà la porta del Torino la prossima stagione. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare la squadra di Abate e c'è bisogno di sciogliere il nodo tra i pali. Viste le alte richieste del San Lorenzo per Gill, la dirigenza granata punta il brasiliano del Leeds: "Domani ci sarà un appuntamento con gli inglesi per cercare di trovare l'intesa. Il portiere ha già detto di si alla destinazione italiana". Nonostante l'opzione Livakovic rimane sullo sfondo: "La concorrenza per il croato è ampia". Inoltre, ancora in stallo la situazione Mascardi: "Da limare alcuni dettagli con lo Spezia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.