L'edizione odierna di Tuttosport apre con l'uomo su cui Petrachi sta spingendo sul mercato: Sebastiano Esposito. L'attaccante del Cagliari è un vecchio pallino del ds granata, che si era già mosso sul finire di campionato. Poi c'è stata la rottura definitiva tra il club sardo e il giocatore: "Esposito ha lasciato il ritiro, ha presentato un certificato medico e ora spera di trovare una nuova squadra". Così è tornato in orbita Toro, con Abate che potrebbe affiancarlo vicino o alle spalle di Simeone, ma serve l'accordo con il Cagliari: "Il Toro sta pensando ad uno scambio, nei dialoghi sono entrati due giocatori, Ilkhan e Ilic". Mentre il Cagliari ha manifestato interesse anche per Ché Adams, su cui, però, c'è anche l'Hull City. Intanto i rossoblù han preso tempo e non hanno ancora risposto, ma "è più probabile - sottolinea Tuttosport - che la trattativa possa subire un'accelerata negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato"

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