Il Torino chiude per Niccolò Fortini, esterno classe 2006 direttamente dalla Fiorentina. Per l'esterno il club granata ha concluso l'operazione con un prestito con diritto di riscatto, fissato sui 10 milioni di euro. Un nome che era spuntato fuori già nelle primissime settimane del mercato estivo. Poi c'è stato l'iniziale affondo dell'Hull City, dove però è stato lo stesso giocatore a mettere in stand-by l'operazione, proprio per aspettare il Torino. Un'attesa che alla fine è stata fruttuosa, perché alla fine il club granata ha deciso di affondare il colpo. Un affare che però non deve essere considerato "preventivo" per una cessione di Alessio Cacciamani.

Fortini non libera Cacciamani

Di Alessio Cacciamani in ottica Torino si è parlato tanto. Il talentoso esterno granata e canterano del club ha lasciato ottime impressioni durante il ritiro di Pinzolo e nelle successive amichevoli, in linea con le ottime prestazioni lasciate nella memoria dei tifosi della Juve Stabia. La Roma ha insistito e non poco per Cacciamani: ci sono state delle offerte e la sensazione che questo trasferimento potesse avvenire c'è stata.

PRESTON, ENGLAND - JULY 27: Niccolo Fortini of ACF Fiorentina runs with the ball during the pre-season friendly match between Preston North End and ACF Fiorentina at Deepdale on July 27, 2024 in Preston, England. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

L'arrivo di Fortini però non significa un addio del promettente esterno granata. L'arrivo di un giocatore nello stesso ruolo non significa automaticamente l'addio del titolare. Può anche essere una semplice manovra per allungare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico. E la volontà da parte del Torino è chiara: il ragazzo non è sul mercato e va considerato incedibile. Le offerte da Roma, importanti, sono state respinte al mittente, c'è la volontà di proseguire con lui.