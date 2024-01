Tuttosport: “Seck alla Cremonese, per Pellegri c’è il pressing del Monza”

Manovre di mercato in uscita da parte del Torino. Sono diversi i nomi che potrebbero lasciare il capoluogo piemontese in questa sessione di mercato invernale, tra cui Demba Seck e Pietro Pellegri. A tal proposito ne parla proprio Tuttosport: "Pellegri sta trovando poco spazio e vorrebbe giocare di più. Ambizione lecita e legittima, soprattutto alla

sua età. Per questo il suo agente Riso è al lavoro per trovare la squadra giusta. Nei giorni scorsi Empoli e Frosinone avevano sondato il terreno senza però aff ondare il colpo, mentre col Genoa c’era stata più di una chiacchierata. Il Torino ha defi nito il prestito di Demba Seck alla Cremonese. L’attaccante senegalese, che aveva trovato diverso spazio nella prima parte di stagione, negli ultimi mesi era un po’ sparito dai radar, sia perché penalizzato dal 3-4-1-2, sia per le note vicende extracampo, che lo hanno portato alla rottura con la tifoseria".