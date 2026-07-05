Il nuovo ciclo tecnico del Toro sta per prendere il via. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, oggi è presente un approfondimento su Ignazio Abate e il suo nuovo Torino, con il tecnico che ha già le idee chiare in testa. Così scrive la Rosea: "Abate è già con la testa com­ple­ta­mente den­tro il pro­getto Toro da set­ti­mane. Anche le sue vacanze sono state una sorta di riposo attivo, per­ché è rima­sto tutti i giorni in con­tatto tele­fo­nico con il ds Petra­chi per aggior­narsi sulle evo­lu­zioni delle varie situa­zioni di mer­cato". All'ombra della Mole, l'ex allenatore della Juve Stabia avrà a disposizione il nuovo acquisto a tinte granata Gaetano Oristanio, che svolgerà le visite mediche lunedì. La valutazione sarà estesa a tutti, tra le nuove leve e i big d'esperienza: "Tra le prio­rità c’è anche la valu­ta­zione dei tanti gio­vani gra­nata che par­te­ci­pe­ranno al raduno: al Fila­del­fia, da qual­che giorno, ci sono già Cac­cia­mani e Car­ra­scosa, ma pre­sto arri­ve­ranno tutti gli altri: Del­la­valle, Per­ciun, Dalla Vec­chia, Gabel­lini, Dem­bélé, Pel­lini, Acquah, Ciam­ma­gli­chella. In set­ti­mana arri­ve­ranno anche i big, come Simeone, Isma­jli, Casa­dei, Ilic, Ginei­tis, Ilkhan e tutti gli altri".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.

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