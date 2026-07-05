Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Toro, con Oristanio prende forma il Torino di Abate (VIDEO)
Il nuovo ciclo tecnico del Toro sta per prendere il via. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, oggi è presente un approfondimento su Ignazio Abate e il suo nuovo Torino, con il tecnico che ha già le idee chiare in testa. Così scrive la Rosea: "Abate è già con la testa completamente dentro il progetto Toro da settimane. Anche le sue vacanze sono state una sorta di riposo attivo, perché è rimasto tutti i giorni in contatto telefonico con il ds Petrachi per aggiornarsi sulle evoluzioni delle varie situazioni di mercato". All'ombra della Mole, l'ex allenatore della Juve Stabia avrà a disposizione il nuovo acquisto a tinte granata Gaetano Oristanio, che svolgerà le visite mediche lunedì. La valutazione sarà estesa a tutti, tra le nuove leve e i big d'esperienza: "Tra le priorità c’è anche la valutazione dei tanti giovani granata che parteciperanno al raduno: al Filadelfia, da qualche giorno, ci sono già Cacciamani e Carrascosa, ma presto arriveranno tutti gli altri: Dellavalle, Perciun, Dalla Vecchia, Gabellini, Dembélé, Pellini, Acquah, Ciammaglichella. In settimana arriveranno anche i big, come Simeone, Ismajli, Casadei, Ilic, Gineitis, Ilkhan e tutti gli altri".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.
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