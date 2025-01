Tuttosport: “Stand-by Beto e Casadei, spuntano i piani B e… C”

Il mercato del Torino si è un attimo fermato. La trattativa per Casadei ha subito una frenata a causa del rilancio della Lazio, molto interessata al giocatore. Anche su Beto si è verificato un rallentamento. Il Torino dunque sta valutando le altre soluzioni presenti sul mercato. "All’orizzonte torna ad affacciarsi la sagoma di Ikoné, mentre Casadei e Beto restano le priorità del Torino, per un mercato invernale che si sta tremendamente complicando. Guardando al centrocampista il problema è duplice: da una parte il Chelsea non ritiene adeguata l’off erta di 11 milioni più il 40% da una futura rivendita del calciatore formulata dal club granata, dall’altra c’è l’ostacolo ancora maggiore rappresentato dalla concorrenza della Lazio".