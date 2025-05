Dall’Inghilterra sono sicuri: il Birmingham punta al ritorno di Che Adams

Il Birmingham sembra pronto a una follia di mercato in estate per riavere Che Adams. Lo riporta Football Insider, testata giornalistica d'oltremanica. Proprio al Bimingham l'attaccante scozzese in forze al Torino ha vissuto la miglior stagione della carriera (22 centri nella stagione 2018/2019). Il club con sede nell'omonima città delle West Midlands è appena stato promosso dalla League One e punta a un campionato di vertice nella prossima stagione in Championship (la secoda serie del calcio inglese). Proprio per questo vuole potenziarsi nel reparto più importante: l'attacco. Per farlo ha pensato a un bomber di razza che giù conosce il contesto del Championship. In effetti, i numeri di Adams nel Championship sono da vero e proprio top-player: 49 reti in 156 presenze tra Birmingham, Southampton e Sheffield United.