A Torino sta per arrivare una tempesta e il rischio è che la squadra di Abate si faccia trovare con il tetto scoperto: "Manco a dirlo, Abate perde i pezzi, sperando di dover rinunciare, alla fine, a un solo elemento di forza. E di poter almeno recuperare Simeone in extremis" si legge su Tuttosport. La partita non sarà semplice, al tecnico il compito di dimostrare la solidità del suo progetto a prescindere dai singoli. Sarà un incontro importante anche per Biraghi e Cacciamani, freschi di rinnovo, e per Vlasic che sta cercando di sbloccarsi. Intanto, in Primavera brilla Luongo, unitosi al gruppo di Baldini dopo l'esperienza con la prima squadra e le due presenze in Coppa Italia.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.