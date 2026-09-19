"Abate brividi a Bologna". Così Tuttosport in apertura, mettendo così in discussione il tecnico del Torino. Cosa che, peraltro, ha detto anche Abate stesso e che Tuttosport riporta così: "Abate si mette nel mirino". Il gruppo deve essere lasciato lavorare con fiducia e se c'è da fare qualche critica sia fatta all'allenatore, sembra aver detto Abate in conferenza. "Sos talento. Qui ci vuole Braganca" recita il secondo articolo sui granata. Per il quotidiano l'ex Sporting è adesso pronto a partire da titolare e sarà intorno a lui che gireranno le sorti di questo Toro a cui a volte è mancata qualità nel palleggio. Come ha anche specificato Abate "E' pronto però abbiamo giocato 5 giorni fa". L'unico dubbio intorno al centrocampista portoghese sembra quindi essere la tenuta.