"'Abbiamo creato l’anima Toro, mettici il veleno!'. Abate: 'Primo obiettivo raggiunto, ora pedaliamo e trasciniamo i tifosi. Voglio miglioramenti in difesa e nel gioco. Non getto fumo negli occhi'". L'edizione odierna di Tuttosport si proietta sull'anticipo di questa sera all'Olimpico Grande Torino contro il Monza del grande ex Ivan Juric, sottolineando la carica trasmessa da mister Ignazio Abate e la ricerca del terzo successo consecutivo. Il quotidiano svela la ricetta del tecnico per ritrovare la vena realizzativa del suo numero 10 e analizza la crescita del gruppo: "Il retroscena del Fila e la ricetta per Vlasic: la leggerezza fa gol. Abate gli ha detto: 'Gioca sereno, non sentire il peso della responsabilità e ti sbloccherai come Simeone". In vista del tour de force che vedrà i granata sfidare anche il Como martedì, il mister valuta le opzioni di rotazione per dosare le forze: "Toro: da Gineitis a Fitz-Jim, ecco le possibili sorprese. Casadei e Aboukhlal pronti, oggi test per valutare chi non ha recuperato al 100% dopo la trasferta di Parma'". Si parla anche del cammino del settore giovanile: "Oggi alle 17 in Emilia la squadra di Baldini cerca il salto contro il Sassuolo per avvicinarsi alla zona playoff: è una sorta di spareggio, l'ultima vittoria in trasferta risale al 2019".

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