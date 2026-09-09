L'edizione odierna di Tuttosport torna sui problemi fisici di Zapata. Il capitano granata è alle prese con ricadute al ginocchio che ne condizionano la forma. Già a luglio aveva dovuto interrompere la preparazione durante il ritiro di Pinzolo dopo pochi allenamenti. "Il lavoro inevitabilmente pesante aveva prodotto un evidente gonfiore al ginocchio sinistro". Ecco che sono cominciate sedute totalmente personalizzate e Duvan non si è più visto sul campo per oltre un mese. Proprio per questo, "Cairo e Petrachi - scrive Tuttosport - non hanno forzato la mano ad agosto sul mercato in uscita relativamente ai destini di Adams e Kulenovic". Dopo pochi minuti contro il Sassuolo, aveva giocato buona parte della ripresa in Coppa Italia contro il Monza, ma il ginocchio si è gonfiato nuovamente. Abate lo ha tenuto in panchina a Firenze, ma "a piccoli morsi di partita, Zapata potrà ripartire. Fin dalla Roma, si spera".

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