Tuttosport: “Zenit, l’offerta è arrivata e Ilic ci pensa”

L’offerta di 25 milioni dello Zenit al Torino è ufficiale e la dirigenza granata ha dato il via libera - riporta Tuttosport - . La cessione del centrocampista serbo sarebbe per i granata una super plusvalenza. Convincere Ilic a trasferirsi in Russia non sarà facile, ma la partita è aperta anche grazie all’ingaggio proposto: 3 milioni netti con villa, auto di lusso e aerei per Belgrado.