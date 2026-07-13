Sarà Pep Guardiola il nuovo commissario tecnico dell'Italia? Difficile a dirsi. Dopo l'esperienza col Manchester City chiusa lo scorso maggio, il tecnico spagnolo sta vagliando tutte le possibili opzioni. Tra queste potrebbe esserci proprio la panchina dell'Italia. Dopo la nomina di Maldini come direttore tecnico e Leonardo come consulente, il nome dell'ex Barcellona e Brescia è tornato alla ribalta facendo sognare gli italiani: al momento i nomi in ballo sono diversi, su tutti quello di Mancini, Pioli e Conte. Inoltre, ad aumentare il sogno ci ha pensato anche Wikipedia. Il portale enciclopedico online riporta come la panchina della Nazionale italiana sia la prossima tappa del catalano.