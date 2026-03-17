Torino, nove partite per chiudere i conti: il confronto con le rivali

Il calendario delle concorrenti—
Sassuolo (38pt.): Juventus (T), Cagliari (C), Genoa (T), Como (C), Fiorentina (T), Milan (C), Torino (T), Lecce (C), Parma (T)
Udinese (36pt.): Genoa (T), Como (C), Milan (T), Parma (C), Lazio (T), Torino (C), Cagliari (T), Cremonese (C), Napoli (T)
Parma (34pt.): Cremonese (C), Lazio (T), Napoli (C), Udinese (T), Pisa (C), Inter (T), Roma (C), Como (T), Sassuolo (C)
Genoa (33pt.): Udinese (C), Juventus (T), Sassuolo (C), Pisa (T), Como (C), Atalanta (T), Fiorentina (T), Milan (C), Lecce (T)
Cagliari (30pt.): Napoli (C), Sassuolo (T), Cremonese (C), Inter (T), Atalanta (C), Bologna (T), Udinese (C), Torino (C), Milan (T)
Fiorentina (28pt.): Inter (C), Verona (T), Lazio (C), Lecce (T), Sassuolo (C), Roma (T), Genoa (C), Juventus (T), Atalanta (C)
Lecce (27pt.): Roma (T), Atalanta (C), Bologna (T), Fiorentina (C), Verona (T), Pisa (T), Juventus (C), Sassuolo (T), Genoa (C)
Cremonese (24pt.): Parma (T), Bologna (C), Cagliari (T), Torino (C), Napoli (T), Lazio(C), Pisa (C), Udinese (T), Como (C)
Pisa (18pt.): Como (T), Torino (C), Roma (T), Genoa (C), Parma (T), Lecce (C), Cremonese (T), Napoli (C), Lazio (T)
Verona (18pt.): Atalanta (T), Fiorentina (C), Torino (T), Milan (C), Lecce (C), Juventus (T), Como (C), Inter (T), Roma (C)
