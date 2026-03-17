Torino, nove partite per chiudere i conti: il confronto con le rivali

Alberto Girardi

La lotta per la salvezza sta entrando sempre di più nelle fasi finali e molte squadre di Serie A stanno ancora facendo i conti con la possibilità di retrocedere. Tra queste c'è anche il Torino e nonostante le buone prestazioni ritrovate con l'arrivo di D'Aversa, la permanenza nella massima serie non è ancora nulla di aritmetico. Per le venti squadre di Serie A rimangono ancora nove giornate prima di tagliare il traguardo finale e concludere la stagione 2025/2026. A livello puramente numerico la salvezza si raggiunge con quaranta punti e ci sono ancora undici squadre sotto questa soglia. Al Torino, dunque, servono 7 punti nelle ultime 9 partite, un bottino che sembra davvero difficile non agguantare per questa squadra.

Il rush finale granata

La prossima gara in programma per i ragazzi di D’Aversa sarà sabato 21 marzo alle ore 18:00, a San Siro contro il Milan. Mettendo in preventivo che per i granata sarà complicato fare punti e che non è sicuramente questa la partita da vincere, servirà concentrarsi sulle gare successive. Proprio in vista degli impegni che verranno, sarà importante per il Torino prepararsi al meglio, cosa che, grazie alla pausa per le nazionali, potrebbe risultare più semplice. Il campionato ripartirà infatti sabato 4 aprile, quando per il Torino inizierà il momento della verità. Da quel punto in poi, infatti, i granata sfideranno Pisa (in trasferta), Verona (in casa) e Cremonese (in trasferta), ovvero le tre squadre al momento retrocesse. Ad aprile, dunque, i granata potrebbero già conquistare la salvezza e affrontare con maggiore tranquillità il resto del campionato. In caso contrario, le partite successive potrebbero rivelarsi più complicate: prima l’Inter tra le mura amiche, poi la trasferta a Udine, il Sassuolo al Grande Torino, il Cagliari in Sardegna e infine il derby casalingo all’ultima giornata. L’obiettivo primario dovrà essere sicuramente quello di arrivare alla stracittadina con la testa libera da pensieri e calcoli matematici, per sperare in una salvezza che appare ampiamente alla portata di questo Torino.

Il calendario delle concorrenti

Sassuolo (38pt.): Juventus (T), Cagliari (C), Genoa (T), Como (C), Fiorentina (T), Milan (C), Torino (T), Lecce (C), Parma (T)

Udinese (36pt.): Genoa (T), Como (C), Milan (T), Parma (C), Lazio (T), Torino (C), Cagliari (T), Cremonese (C), Napoli (T)

Parma (34pt.): Cremonese (C), Lazio (T), Napoli (C), Udinese (T), Pisa (C), Inter (T), Roma (C), Como (T), Sassuolo (C)

Genoa (33pt.): Udinese (C), Juventus (T), Sassuolo (C), Pisa (T), Como (C), Atalanta (T), Fiorentina (T), Milan (C), Lecce (T)

Cagliari (30pt.): Napoli (C), Sassuolo (T), Cremonese (C), Inter (T), Atalanta (C), Bologna (T), Udinese (C), Torino (C), Milan (T)

Fiorentina (28pt.): Inter (C), Verona (T), Lazio (C), Lecce (T), Sassuolo (C), Roma (T), Genoa (C), Juventus (T), Atalanta (C)

Lecce (27pt.): Roma (T), Atalanta (C), Bologna (T), Fiorentina (C), Verona (T), Pisa (T), Juventus (C), Sassuolo (T), Genoa (C)

Cremonese (24pt.): Parma (T), Bologna (C), Cagliari (T), Torino (C), Napoli (T), Lazio(C), Pisa (C), Udinese (T), Como (C)

Pisa (18pt.): Como (T), Torino (C), Roma (T), Genoa (C), Parma (T), Lecce (C), Cremonese (T), Napoli (C), Lazio (T)

Verona (18pt.):  Atalanta (T), Fiorentina (C), Torino (T), Milan (C), Lecce (C), Juventus (T), Como (C), Inter (T), Roma (C)

