La sfida in programma venerdì sera allo stadio Olimpico Grande Torino sarà un momento cruciale per Andrea Zanotti. Il fischietto della sezione di Rimini farà il suo debutto assoluto nel massimo campionato italiano, dirigendo alle 20:45 la sfida tra Torino e Monza. Promosso alla CAN A-B dopo un’ampia gavetta nei gironi della Serie C, Zanotti si è distinto nelle ultime stagioni dirigendo i Play-off di Lega Pro e, più recentemente, due sfide di Coppa Italia (Pisa-Empoli e Cagliari-Veron) e due di Serie B (Ascoli-Carrarese e Arezzo-Cremonese).

Dal 2021 al 2025 ha diretto complessivamente 162 partite ufficiali in Serie C, tra stagione regolare, Coppa Italia di categoria e playoff. Il bilancio disciplinare del fischietto riminese recita 727 cartellini gialli, 29 espulsioni per doppia ammonizione, 16 rossi diretti e 38 calci di rigore assegnati. Nella stagione 2023/2024 ha arbitrato in totale 27 gare, inclusa la finale playoff d’andata tra Pescara e Ternana. Nelle ultime uscite in Serie B e Coppa Italia, invece, con una media di circa 4 cartellini gialli a partita, è emerso che Zanotti possiede una gestione disciplinare a dir poco rigorosa. E' un direttore di gara che preferisce intervenire immediatamente con le sanzioni, senza però ricorrere mai ad espulsioni dirette (un solo rosso arrivato per doppio giallo). Il fischietto riminese farà il suo esordio in Serie A nell'ottava giornata di campionato e sarà affiancato dagli assistenti Lo Cicero e Laghezza, con quarto ufficiale Massa. Al VAR ci sarà Massimi, con Camplone nel ruolo di AVAR.