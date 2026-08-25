L'analisi dei voti più interessanti: il parere di Antonio Giordano di Fantacalcio.it
Torino, freno a mano alla prima: le differenze con l'esordio di Baroni
Torino-Milan: i voti al Fantacalcio
È già entrata in archivio la prima giornata della Serie A 2026/2027. E con lei anche le prime gioie e le prime scocciature dei fantallenatori. Il Fantacalcio per molti è già partito e, così, sono partiti anche i pareri, contrastanti, sui voti attribuiti ai vari giocatori. Nelle prossime righe un'analisi dei voti più interessanti di Torino-Milan tra le fila dei granata. Come sono andati gli uomini di Abate al Fantacalcio? Vediamo due facce della stessa medaglia: due giocatori chiamati a dare una scossa alla direzione del match con estro e gamba... Ma con risultati diversi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Toro News Awards: Njie il migliore nella sfida contro il Milan, secondo Fitz-Jim
Calciomercato
Calciomercato Torino, sfuma Sebastiano Esposito: il Sassuolo è in vantaggio
Calciomercato
Calciomercato, 7 giorni alla chiusura: le priorità del Torino
Columnist
Falsa partenza per il Toro: il Milan passa, Abate predica calma ma chiede rinforzi
Columnist
Migliori in campo e possibili partenti: il paradosso di Njie e Adams
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti