L'analisi dei voti più interessanti: il parere di Antonio Giordano di Fantacalcio.it

Redazione Toro News
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Torino, freno a mano alla prima: le differenze con l'esordio di Baroni

Torino-Milan: i voti al Fantacalcio

È già entrata in archivio la prima giornata della Serie A 2026/2027. E con lei anche le prime gioie e le prime scocciature dei fantallenatori. Il Fantacalcio per molti è già partito e, così, sono partiti anche i pareri, contrastanti, sui voti attribuiti ai vari giocatori. Nelle prossime righe un'analisi dei voti più interessanti di Torino-Milan tra le fila dei granata. Come sono andati gli uomini di Abate al Fantacalcio? Vediamo due facce della stessa medaglia: due giocatori chiamati a dare una scossa alla direzione del match con estro e gamba... Ma con risultati diversi.

Torino FC v AC Milan - Serie A 2026/27

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