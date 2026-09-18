È iniziata alle 20:45 di venerdì 18 settembre la quinta giornata di Serie A tra Monza e Sassuolo, due squadre che, in contesti diversi, hanno dato più di qualche filo da torcere al Torino di Abate. L'ex Ivan Juric, oggi nella squadra lombarda, è tornato sotto la Mole e ha eliminato i granata dalla Coppa Italia il primo giorno di settembre. Alberto Aquilani, in estate vicino a sedere sulla panchina del Torino, ha battuto il Torino pochi giorni prima, in campionato.

Oggi i due tecnici si sono dati battaglia a Monza: il risultato è rimasto sullo 0-0 per tutti i primi 45'. Alla ripresa ci ha pensato per due volte Gustavo Varela a cambiare il risultato, portandolo in pochi minuti sul 2-0. Il primo gol propiziato da corner, il secondo arrivato dal dischetto. È stato poi Adzic, talento e sorpresa del campionato, ad accorciare le distanze sul filo del novantesimo, ma il risultato è rimasto con il Monza in avanti. La squadra di Juric guadagna così tre punti e scavalca momentaneamente il Torino, raggiungendo il quattordicesimo posto. Il Sassuolo di Aquilani si ferma invece in nona posizione.