Serie A, la classifica: si ferma il Sassuolo a pari punti con il Toro

Questa sera rush finale della decima giornata di campionato con le ultime due gare. La prima ha visto scontrarsi alle ore 18:00 Sassuolo e Genoa in territorio neroverde, con i padroni di casa che sono usciti sconfitti per 1-2 grazie al gol di Ostigaard al 93', per il quale ringraziano i tifosi genoani, ma anche quelli del Toro. Grazie alla vittoria dei grifoni, infatti, il Sassuolo resta bloccato all'undicesimo posto, a pari punti con il Torino dodicesimo e l'Atalanta decima. Il Genoa ha giocato una partita più difensiva, eludendo il possesso palla dell'avversario che, di fatto, ha condotto la partita. Ciononostante, ha ottenuto tre punti che possono aprire uno spiraglio verso la zona salvezza, non ancora raggiunta. Questa sera, la Serie A conclude la decima giornata con Lazio-Cagliari in programma alle 20:45.