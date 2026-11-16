La sosta per le Nazionali rappresenta un momento utile non solo per ricaricare le energie e svuotare l'infermeria, ma anche per tracciare un primo bilancio della rosa a disposizione di Ignazio Abate. Nelle ultime settimane, infatti, le corsie esterne del Torino sono finite sotto la lente d'ingrandimento: tra gli acciacchi che hanno frenato Cacciamani, il lungo stop di Fortini e il recente allarme per Belghali, rientrato in anticipo dal ritiro dell'Algeria per una contusione, la zona delle fasce è apparsa spesso troppo corta. Per capire come la piazza granata giudichi la profondità del reparto in vista della finestra invernale di calciomercato, Toro News ha lanciato un sondaggio chiedendo ai propri lettori se la società debba intervenire a gennaio.

I risultati del sondaggio: una richiesta chiara alla dirigenza

La risposta dei tifosi è stata netta e lascia pochissimo spazio ai dubbi: i numeri fotografano un orientamento pressoché unanime. Quasi otto tifosi su dieci (il 79%) ritengono che l'attuale numero di esterni non offra garanzie sufficienti sul piano numerico e fisico per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, chiedendo dunque un intervento concreto sul mercato di gennaio. Dall'altra parte, soltanto una minoranza pari al 21% si dice soddisfatta dell'organico attuale, confidando nel pieno recupero e nel rendimento del quartetto composto da Cacciamani, Patterson, Belghali e dall'adattato Aboukhlal (oltre al rientro di Fortini) senza necessità di nuovi innesti. Il messaggio lanciato dal popolo granata è dunque inequivocabile: per evitare nuove emergenze e garantire ad Abate alternative affidabili su entrambe le fasce, la dirigenza è chiamata a farsi trovare pronta nella sessione invernale di mercato.