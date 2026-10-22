Critiche dopo l'Udinese, ma Abate ha avuto ragione: Belghali convince a Parma (VIDEO)

"Vedere quella Curva grigia senza bandiere e striscioni fa sanguinare gli occhi", ha asserito qualcuno sui social negli ultimi giorni. La scelta della Maratona di non mostrare colori con bandiere, striscioni e festoni, ha diviso la piazza, tra chi vorrebbe un supporto anche visivo alla formazione di Abate e chi invece ritiene che sia la misura giusta vista la forte contestazione in atto nei confronti della presidenza di Urbano Cairo.

Maratona senza striscioni, mossa giusta? Il sondaggio

Striscioni in Maratona: giusta l'assenza? Sì, Curva spoglia per protesta No, supportiamo la squadra colorando la Maratona No, supportiamo la squadra colorando la Maratona 77% 17 voti Sì, Curva spoglia per protesta 23% 5 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Il tema è caldo e le ultime gare, giocate di fatto con una Maratona "grigia", hanno fatto discutere, dividendo la tifoseria tra chi appoggia la scelta dei gruppi organizzati e chi invece vorrebbe vedere allo stadio Olimpico Grande Torino qualche vessillo nel settore più storico, caro e carico ai tifosi granata. Cosa ne pensano i lettori di Toro News? Noi, come sempre succede con i temi caldi, chiediamo il vostro parere per tracciare il pensiero dei tifosi granata. Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere: favorevoli o no all'assenza di striscioni e bandiere in Curva Maratona?