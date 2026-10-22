Cosa ne pensano i lettori di Toro News? Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere
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"Vedere quella Curva grigia senza bandiere e striscioni fa sanguinare gli occhi", ha asserito qualcuno sui social negli ultimi giorni. La scelta della Maratona di non mostrare colori con bandiere, striscioni e festoni, ha diviso la piazza, tra chi vorrebbe un supporto anche visivo alla formazione di Abate e chi invece ritiene che sia la misura giusta vista la forte contestazione in atto nei confronti della presidenza di Urbano Cairo.
Maratona senza striscioni, mossa giusta? Il sondaggioIl tema è caldo e le ultime gare, giocate di fatto con una Maratona "grigia", hanno fatto discutere, dividendo la tifoseria tra chi appoggia la scelta dei gruppi organizzati e chi invece vorrebbe vedere allo stadio Olimpico Grande Torino qualche vessillo nel settore più storico, caro e carico ai tifosi granata. Cosa ne pensano i lettori di Toro News? Noi, come sempre succede con i temi caldi, chiediamo il vostro parere per tracciare il pensiero dei tifosi granata. Votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere: favorevoli o no all'assenza di striscioni e bandiere in Curva Maratona?
Striscioni in Maratona: giusta l'assenza?
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