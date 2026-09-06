Il Toro sbanca il Franchi e trova la prima vittoria in campionato, nonché la prima dell'era Abate. I granata vincono 2-1 in rimonta grazie ai gol dell'ex Mandragora con la botta da fuori area e di Ché Adams, che trova la zampata vincente. I due rispondono alla rete in apertura di ripresa di Pellegrino, complice un Perri disattento. Il Toro trova così i suoi primi tre punti, ma ora tocca a voi lettori di Toro News. Come sempre vi chiediamo quali sono stati secondo voi i migliori giocatori granata nel match contro la Fiorentina.

Chi sono stati i migliori granata contro la Fiorentina? Perri 0% 0 voti Comert 0% 0 voti Coco 0% 0 voti Comuzzo 0% 0 voti Fortini 0% 0 voti Gineitis 0% 0 voti Mandragora 0% 0 voti Fitz-Jim 0% 0 voti Cacciamani 0% 0 voti Vlasic 0% 0 voti Adams 0% 0 voti Ismajli 0% 0 voti Belghali 0% 0 voti Patterson 0% 0 voti Simeone 0% 0 voti Bragança 0% 0 voti Il sondaggio è concluso.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

La classifica del TN Award 2026/27

Fitz-Jim: 8

Njie: 5

Ismajli: 3

Cacciamani: 1

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;2018/19: Andrea Belotti;2019/20: Salvatore Sirigu; 2020/21: Andrea Belotti; 2021/22: Gleison Bremer; 2022/23: Antonio Sanabria; 2023/24: Alessandro Buongiorno; 2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.; 2025/26: Nikola Vlasic.