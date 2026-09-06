Quali sono stati secondo voi i migliori giocatori granata nella vittoria per 2-1 contro la Fiorentina
Fiorentina-Torino 1-2: il commento del match dei granata (VIDEO)
Il Toro sbanca il Franchi e trova la prima vittoria in campionato, nonché la prima dell'era Abate. I granata vincono 2-1 in rimonta grazie ai gol dell'ex Mandragora con la botta da fuori area e di Ché Adams, che trova la zampata vincente. I due rispondono alla rete in apertura di ripresa di Pellegrino, complice un Perri disattento. Il Toro trova così i suoi primi tre punti, ma ora tocca a voi lettori di Toro News. Come sempre vi chiediamo quali sono stati secondo voi i migliori giocatori granata nel match contro la Fiorentina.
Chi sono stati i migliori granata contro la Fiorentina?
Le regole del Toro News Award
La classifica del TN Award 2026/27
Fitz-Jim: 8
Njie: 5
Ismajli: 3
Cacciamani: 1
L'albo d'oro del Toro News Award
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