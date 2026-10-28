Toro News Award 2026/27: votate i migliori granata di Torino-Como (SONDAGGIO)
Toro News Award 2026/27: votate i migliori granata di Torino-Como (SONDAGGIO)
Quali sono stati i migliori giocatori del Torino nella sconfitta casalinga ottenuta contro il Como di Fabregas?
Redazione Toro News
Torino-Como 1-3: il film della partita
Per pochissimo non riesce un record eccezionale agli uomini di Abate. Nonostante una buona prestazione, il Torino cade negli ultimi minuti contro il Como di Fabregas ed esce dall'Olimpico Grande Torino sconfitto per tre reti a una. La gara dei granata, in ogni caso, è stata positiva. Così come quella di alcuni singoli. Ora, però, tocca a voi: chi sono stati i migliori granata nella sconfitta contro il Como? Votate il consueto sondaggio per il Toro News Award.
Votate i migliori di Torino-Como
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 11
Fitz-Jim: 9
Braganca, Vlasic: 8
Belghali, Mandragora: 6
Njie, Simeone: 5
Adams: 4
Ismajli, Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani, Perri: 1
Le regole del Toro News Award
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
L'albo d'oro del Toro News Award
2017/18: Nicolas Nkoulou;2018/19: Andrea Belotti;2019/20: Salvatore Sirigu;2020/21: Andrea Belotti;2021/22: Gleison Bremer;2022/23: Antonio Sanabria;2023/24: Alessandro Buongiorno;2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;2025/26: Nikola Vlasic.