Quali sono stati i migliori giocatori del Toro nella terza vittoria consecutiva, ottenuta contro il Monza di Juric?

Redazione Toro News
Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27

Torino-Monza 3-2: il film della partita

Che vittoria! Il Torino ottiene la terza vittoria consecutiva come non accadeva dal 10 marzo 2019. Dopo oltre sette anni i granata affrontano un periodo di grande positività dopo la vittoria per 3-2 contro il Monza di Juric. In rete Fitz-Jim, Belghali e Vlasic.Ora, però, tocca a voi: chi sono stati i migliori granata nella vittoria contro il Monza? Votate il consueto sondaggio per il Toro News Award.

Votate i migliori di Torino-Monza

Scegli fino a 2 risposte

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 11

Fitz-Jim: 9

Braganca: 8

Mandragora: 6

Vlasic, Njie, Simeone: 5

Adams: 4

Ismajli, Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Belghali: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
tnaward toro news award

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;
2025/26: Nikola Vlasic.

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