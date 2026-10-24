Quali sono stati i migliori giocatori del Toro nella terza vittoria consecutiva, ottenuta contro il Monza di Juric?
Torino-Monza 3-2: il film della partita
Che vittoria! Il Torino ottiene la terza vittoria consecutiva come non accadeva dal 10 marzo 2019. Dopo oltre sette anni i granata affrontano un periodo di grande positività dopo la vittoria per 3-2 contro il Monza di Juric. In rete Fitz-Jim, Belghali e Vlasic.Ora, però, tocca a voi: chi sono stati i migliori granata nella vittoria contro il Monza? Votate il consueto sondaggio per il Toro News Award.
Votate i migliori di Torino-Monza
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 11
Fitz-Jim: 9
Braganca: 8
Mandragora: 6
Vlasic, Njie, Simeone: 5
Adams: 4
Ismajli, Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani, Belghali: 1
Le regole del Toro News Award
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