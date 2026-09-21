Ilkhan il migliore del Torino contro il Bologna, ma anche Oristanio e Kulenovic: i voti del Toro News Award

Piero Coletta
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Il Torino esce con un pari dalla difficile trasferta di Bologna. I rossoblù, guidati ora da Palladino, trovano il vantaggio già nel primo tempo con Bernardeschi, ma nella ripresa i granata trovano il pareggio con il subentrato Kulenovic complice anche un brutto errore di Skorupski. Ora la pausa e poi di nuovo campionato. I Lettori di Toro News hanno votato i migliori in campo. Ilkhan vince largamente con il 44% dei voti ricevuti. Bene anche Oristanio, con il 16%. Chiude il podio proprio Kulenovic: 15%.

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La classifica del TN Award 2026/27

Fitz-Jim: 9

Ilkhan: 8

Mandragora: 6

Njie: 5

Braganca: 5

Adams: 4

tnaward toro news award

Ismajli, Oristanio: 3

Cacciamani, Kulenovic: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;
2025/26: Nikola Vlasic.

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