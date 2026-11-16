La Lituania vince, Gineitis convince: prova a tutto campo per il granata

Andrea Croveri
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La Lituania chiude il proprio cammino in Nations League con una vittoria. La selezione baltica supera 2-1 il Liechtenstein grazie alle reti di Eligijus Jankauskas, a segno al 16', e Ruzgis, che al 50' trasforma un calcio di rigore. Gli ospiti provano a riaprire la partita dieci minuti più tardi con Sele, ma la Lituania mantiene il controllo della gara e porta a casa i tre punti.

Tra i protagonisti c'è risalta il centrocampista Gvidas Gineitis, autore di una partita completa in cui si è fatto notare per il contributo offerto in entrambe le fasi. Il granata si dimostra propositivo con il pallone tra i piedi, mettendo a referto due passaggi chiave e completando due lanci lunghi su tre. Ottima anche la prova nell'uno contro uno: tre dribbling riusciti su tre tentati, a conferma della sua intraprendenza. Nessun tiro verso la porta avversaria, ma una presenza costante nella manovra lituana, con un buon lavoro anche in fase difensiva. L'unica nota negativa è il cartellino giallo rimediato durante la partita. Gienitis di dimostra un punto fermo della propria nazionale e sfrutta la sosta per mandare di nuovo un messaggio ad Abate.

Torino FC v Como 1907 - Serie A 2026/27

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