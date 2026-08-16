Parte con una vittoria l'avventura di Ignazio Abate sulla panchina del Torino. Simeone basta e avanza con il tap-in facile facile dopo il palo. Risultato di misura, ma quanto basta per iniziare con l'umore giusto la stagione granata, specialmente in ottica Milan. La nostra Abate cam vi porta dentro alle scelte del tecnico per i suoi primi 90 minuti sulla panchina granata.

Abate non cambia i concetti della preparazione, la disposizione sì

Il doppio mediano

Il giorno dopo è sempre doveroso soffermarsi sulle proposte del tecnico granata, essendo anche stata la prima occasione utile per vedere il nuovo Torino. Partiamo proprio dal modulo: Abate disegna il suo Torino con un 4-4-2 inedito, con Comert portato ad allargarsi come quarto di difesa (una cosa simile si era vista contro l'Alcione a Pinzolo, quando era stato Biraghi ad allargarsi come laterale difensivo sinistro). Per il resto i concetti sono sempre i medesimi: esterni costantemente in movimento, mediana con un regista e un "mezzofondista", Simeone molto mobile e Casadei molto dentro al campo. Dunque, concetti simili ma disposizione diversa per cercare di mettere in difficoltà l'avversario di turno.La proposta più interessante di Abate è stata quella relativa alla scelta dei due interpreti del centrocampo. Fitz-Jim in cabina di regia, Gineitis più di gamba. L'olandese gestiva i ritmi, il lituano invece agiva praticamente da mezzofondista per esaltarne le sue caratteristiche. "Facevamo sfilare Comert, quindi avevamo una sorta di 4-4-2. Facevano fatica a prenderci con le mezzali sui nostri terzi e quindi siamo andati in comando pulito del gioco" ha dichiarato Abate al termine della gara confessando che la mossa è stata pensata e introdotta nei due giorni antecedenti la gara, dopo aver studiato al meglio la Carrarese di Cioffi.

Effettivamente, questa è stata la mossa del tecnico con cui ha saputo sfruttare al meglio la gamba di Gineitis. Di fatto l'ha liberato dai compiti di copertura permettendogli di premiare quella che è la sua caratteristica fisica migliore, ovvero la corsa. Piano tattico che sicuramente rivedremo proposto dal tecnico nelle prossime gare. Mercato permettendo. Intanto, il primo Torino di Abate si porta a casa qualche certezza in più grazie a un piano tattico inedito ma funzionale, segno che le idee del tecnico stanno entrando nei circuiti della squadra.