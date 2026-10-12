Per Rafik Belghali quella contro l’Udinese è una nuova occasione per mettersi in mostra dal primo minuto e lasciarsi alle spalle la serata difficile contro la Roma. In quell’occasione l’esterno algerino era stato schierato per la prima volta da titolare, ma sostituito all’intervallo dopo un primo tempo complicato e una prestazione che aveva lasciato qualche dubbio. Questa sera, però, Ignazio Abate è pronto a dargli nuovamente fiducia: l’assenza di Niccolò Fortini, fermato da un infortunio durante il ritiro con la Nazionale Under 21, apre infatti la strada al classe 2002, in netto vantaggio su Nathan Patterson per una maglia sulla corsia destra. Per Belghali sarà importante rispondere sul campo, dimostrando di poter garantire continuità e affidabilità.

I subentri positivi a Firenze e Bologna

Le indicazioni positive, del resto, non sono mancate. A Firenze, entrando dalla panchina, Belghali aveva dato segnali incoraggianti, mostrando intraprendenza e capacità di accompagnare la manovra. Ma soprattutto sfornando l'assist per il gol vittoria di Adams. Anche, nell'ultima giornata prima della pausa, contro il Bologna aveva contribuito alla causa granata, mettendosi a disposizione della squadra in una partita combattuta fino al pareggio di Kulenovic. Segnali utili per un giocatore che sta cercando di ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Abate e che, dopo le prime apparizioni, ha l’opportunità di dimostrare di poter essere una risorsa anche dall’inizio.

Contro l'Udinese servirà equilibrio

Stasera, contro l’Udinese, dunque, l’obiettivo è trasformare le buone impressioni a gara in corso in una prima vera prestazione convincente da titolare. La concorrenza sulla fascia resta aperta e l’assenza di Fortini, che dovrebbe già recuperare nelle prossima settimane, rappresenta un’opportunità, non una garanzia di continuità. Belghali dovrà garantire equilibrio, facendosi trovare pronto sia nella spinta offensiva sia nella gestione della fase difensiva,Una seconda chance per ripartire, conquistare la fiducia di Abate e candidarsi a un ruolo più stabile nelle rotazioni granata.