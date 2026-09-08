Nel successo per 1-2 rimediato sul campo della Fiorentina c'è uno spunto tattico che può essere sfuggito. Ignazio Abate dopo l'ingresso al 70' di Daniel Braganca ha alternato nelle vesti di play Rolando Mandragora e lo stesso portoghese. L'apporto dei nuovi acquisti è stato subito importante, soprattutto quello dell'ex Viola. Ma anche il classe '99 che arriva dallo Sporting Lisbona ha ben figurato nei primi minuti sul rettangolo verde della sua esperienza a tinte granata. Se il centrocampista nativo di Napoli ha trascinato i granata alla rimonta, con la sua sassata da fuori, il nativo di Fazendas de Almeirim ha propiziato l'azione del secondo gol, lanciando Belghali, autore dell'assist, sulla fascia destra. Ha poi dato ordine e equilibrio alla mediana, alternandosi con l'italiano come regista.

Con Bragança Abate potrebbe trovare la quadratura del cerchio (di centrocampo)

La partita di sabato ha inoltre offerto un altro spunto. E' stata la prima gara e fin qui l'unica nella quale il tecnico campano si è affidato a tre centrocampisti puri dal 1' schierando un 3-5-2, ma senza Vlasic, lasciato avanzare a supporto di Adams con mansioni prettamente offensive. E anche quando è arrivato il momento del cambio del modulo, l'ex Juve Stabia ha mantenuto invariati la scelta e l'equilibrio tattico del centrocampo, cambiando semplicemente un interprete. La variazione tattica dello schema hae anche la mediana ha beneficiato dell'ingresso di Bragança. Il classe '99 ha rilevato un Gineitis non brillantissimo e ha consentito di innalzare il livello qualitativo del reparto, sposandosi bene con le caratteristiche di Fitz-Jim e Mandragora. La duttilità di tutti e tre potrebbe permettere da qui in avanti all'allenatore del Toro di scambiare e girare le sue pedine nel centrocampo, soprattutto il portoghese e l'italiano. E a questo punto la posizione più attaccabile da Braganca per conquistarsi la titolarità nella mediana di marca granata, infortuni permettendo, è quella del lituano. Ma intanto il 27enne lusitano rappresenta un altro innesto di buon valore per la rosa a disposizione di Ignazio Abate.