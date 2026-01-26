Calciomercato Torino, Petrachi e la promessa dei 3 innesti: ecco cosa manca

A inizio mese, con il mercato di gennaio che era appena cominciato, Gianluca Petrachi aveva annunciato il fatto che il Torino fosse alla ricerca di tre calciatori per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione. Con l'arrivo di Tchoca, già annunciato dal Corinthians , salgono a due i nuovi innesti che il DS del Toro ha saputo portare nella sua squadra in questo mese di gennaio. Resta quindi ancora da comprendere chi sarà il terzo nuovo arrivo nella rosa granata, per il quale servirà però prima un addio ben preciso e la lista dei partenti è ancora lunga.

Un centrale, un esterno e un centrocampista: sono questi i ruoli che Petrachi e la società hanno individuato come i più bisognosi di nuovi innesti nel corso di questo mese di gennaio. La conferma era arrivata più di tre settimane fa dalle parole dello stesso DS granata e ora si attende di capire quale sarà il centrocampista scelto dal club. Gli altri due ruoli sono infatti già stati completati con gli innesti di Obrador , terzino sinistro che ha già esordito nella disfatta di Como, e Tchoca . Il difensore centrale brasiliano è il secondo nuovo innesto in questo mercato invernale per il Torino. I nomi che circolano per la mediana granata non sono pochi ma prima andrà ceduto Asllani, visto che servono delle uscite per far spazio in una rosa che a livello numerico è già completa, anche in ottica lista Serie A.

Asllani e non solo: i tre del Torino hanno già la valigia pronta

Il regista classe 2002 è in prestito al Torino fino a fine giugno ma il suo cartellino è di proprietà dell'Inter. La società granata sta cercando una soluzione con i nerazzurri, visto che il nazionale albanese non rientra più nei piani di Baroni. Asllani non è però l'unico giocatore che rimane ad allenarsi al Filadelfia ma con la valigia in mano. In uscita dal Toro restano infatti ancora altri tre giocatori come Nkounkou, Biraghi e Sazonov. I due terzini sinistri non sono più al centro del progetto di Baroni e il francese (come il suo compagno Asllani) è solo in prestito in granata ma non sarà riscattato e per questo si sta cercando una nuova sistemazione già in questo mercato di riparazione. Per il difensore centrale georgiano la situazione è ancora più complicata perché a settembre era stato lasciato fuori dalla lista Serie A da parte di Baroni e del club. Era stato poi reintegrato nel momento in cui Masina e Coco erano volati in Marocco per la Coppa d'Africa ma adesso è tornato sul mercato e in cerca di una nuova squadra. Manca appena una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato ma tra uscite ed entrate, il lavoro per Petrachi sarà ancora molto.