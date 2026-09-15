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SVIZZERA

La Serie A si ferma al termine del prossimo turno che vedrà la squadra di Abate far visita sabato 19 al Bologna. Dall'ultima gara in programma domenica 20 settembre si salterà poi addirittura al 10 ottobre prima di vedere un nuovo match del campionato italiano. Andranno in scena nuovamente molte partite delle nazionali con parecchi giocatori del Toro che potrebbero essere convocati, ecco di chi si tratta tra i più probabili.

Due nuovi acquisti dell'estate del Torino sono stati Eray Comert e Ricardo Rodriguez (che è ritornato all'ombra della Mole dopo due anni) ed entrambi sono membri della nazionale svizzera. Per tutti e due è infatti possibile una nuova selezione da parte del loro CT Murat Yakin. La Svizzera è però una nazionale che dispone di molti giovani talenti e per questo è possibile che venga anche presa in considerazione una rinfrescata dell'organico dopo le ultime competizioni disputate su buoni livelli tra Europei e Mondiali.

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