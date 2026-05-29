Il rinnovo fino al 2027, ufficializzato nei giorni scorsi grazie all'opzione di prolungamento già presente nel contratto, assomiglia più a una toppa che a una vera presa di posizione. Il Torino ha evitato di avvicinarsi troppo alla scadenza del giugno 2026, ma la sensazione è che il club non abbia ancora deciso cosa fare di Emirhan Ilkhan. Del resto, sul centrocampista turco le idee non sono mai state chiarissime fin dal suo arrivo. Adesso il Toro si trova davanti a un bivio: rinnovare ulteriormente il contratto e puntare davvero su di lui, facendolo diventare un elemento centrale del progetto tecnico, oppure cederlo e monetizzare il suo cartellino per reinvestire altrove. Una possibilità tutt'altro che remota, visto l'interesse del Galatasaray, pronto a riportare in patria il classe 2004.

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Talento evidente, fiducia a metà

Quella appena conclusa è stata una stagione difficile da decifrare per Ilkhan. Da una parte i numeri raccontano di 19 presenze complessive, 13 da titolare, un gol e due assist in campionato. Dall'altra resta la sensazione di un giocatore mai realmente entrato nelle rotazioni in maniera stabile. Eppure, quando è stato chiamato in causa, il turco ha quasi sempre risposto presente, mostrando qualità tecniche superiori alla media, personalità e una costante voglia di mettersi in mostra. I motivi del suo utilizzo a singhiozzo restano difficili da comprendere. Baroni prima e D'Aversa poi non gli hanno mai consegnato con continuità le chiavi del centrocampo. Forse per una questione fisica, forse per ragioni tattiche o di equilibrio della squadra. Fatto sta che Ilkhan è rimasto a metà strada: troppo talentuoso per essere considerato una semplice alternativa, ma mai abbastanza centrale da diventare un titolare fisso. Adesso la decisione spetta al Torino. Molto dipenderà dal nuovo allenatore e dall'idea di calcio che vorrà proporre. Se il futuro tecnico granata punterà su qualità, palleggio e costruzione dal basso, Ilkhan potrebbe finalmente trovare lo spazio che finora gli è mancato. Ma anche sul fronte allenatore tutto è ancora da definire. E così, ancora una volta, il destino del turco resta sospeso.