Ismajli rientra dall’infortunio e si candida: pro e contro di schierarlo titolare

Se c'è un reparto che in questo inizio di stagione è stato il peggiore nel Torino, quello è proprio la difesa. Già nella scorsa stagione si erano presentati alcuni dubbi, con una difesa a 3 che non sembrava la più adatta per i singoli e una difesa a 4 sollevata soltanto dalle ottime prestazioni di Maripan. Complici le instabili condizioni fisiche del nuovo arrivato, Ismajli, il Torino è ripartito con la solita coppia Coco-Maripan, con l'equatoguineano che ha nuovamente evidenziato le lacune mostrane nella scorsa stagione. In questa sosta per le Nazionali, però, il difensore albanese ha avuto modo di riposare, guarire dall'infortunio e tornare in gruppo già prima dello scorso weekend. Ufficializzato il suo rientro , ora il numero 6 granata, arrivando alla terza di Serie A con oltre una settimana di lavoro in gruppo alle spalle, si candida per una maglia da titolare: Baroni sceglierà questa soluzione? Analizziamo i pro e i contro.

La prossima sfida è in casa della Roma: all'Olimpico i granata giocheranno a partire dalle 12:30 di sabato 13 settembre. La possibilità di schierare Ismajli titolare in quella sfida è concreta, ma presenta alcune controindicazioni: in primis, una possibile ricaduta. E' vero che ha avuto tempo a sufficienza per allenarsi in gruppo, ma è anche vero che è un giocatore estremamente soggetto a infortuni (253 giorni di stop nelle ultime tre stagioni) ed è quindi un profilo - a livello fisico - da trattare con i guanti. L'altro contro è a livello tattico: Baroni ha più volte dichiarato di preferire un difensore mancino da schierare come difensore a sinistra, motivo per il quale in questo inizio di stagione ha trova spazio Masina. Nessuno tra Ismajli e Maripan, coppia che spera di vedere in campo la maggioranza dei tifosi, è mancino. L'altro contro riguarda le caratteristiche di questi due giocatori: sono due profili di fisico e struttura e la velocità non è esattamente punto di forza per nessuno dei due. Un aspetto da sottolineare se si vuole comprendere come Baroni deciderà di impostare la struttura tattica della squadra.

Ismajli titolare: i pro

Veniamo ora ai lati positivi: se abbiamo detto che Baroni preferisce un mancino (e che, nonostante questo, si è anche trovato a schierare Coco al fianco di Maripan, viste le incertezze mostrate da Masina), è anche vero che bisogna fare un bilancio tra quello che è l'ideale e quella che è la soluzione ideale. In questo senso Masina e Coco hanno evidenziato diverse lacune e insicurezze che a volte si sarebbero potute rivelare letali per la squadra...mentre, altre volte, si sono rivelate tali. Per questa ragione, anche se Ismajli e Maripan sono due elementi destri (come anche Coco, in realtà) a fronte di una maggior solidità difensiva è un compromesso accettabile. Questa tesi è appoggiata anche dalle più recenti esperienze in Nazionale di Maripan: nell'ultima sfida, contro il Brasile (persa dal Cile per 3-0), il difensore granata ha fatto una buona prestazione, nonostante il risultato, ma è interessante approfondire la posizione in cui ha giocato: il CT della formazione sudamericana ha schierato l'ex Monaco come braccetto a sinistra di una difesa a 3. Se il numer0 13 granata è riuscito a giocare bene come braccetto sinistro, non dovrebbe avere problemi a sfoderare buone prestazioni anche come centrale di sinistra in una difesa a 4. Inoltre, il Torino vanta in questo momento terzini di velocità: Pedersen su tutti, a destra, e il nuovo arrivato, Nkounkou, a sinistra. Volendo scegliere la coppia Ismajli-Maripan, nel lungo periodo la velocità dei terzini potrebbe far fronte alla carenza di velocità dei centrali, di fatto formando un reparto il più completo e solido possibile. Ismajli è rientrato e ora si candida: questi sono i pro e i contro di schierare l'albanese titolare. Ora Baroni dovrà trovare il miglior compromesso tra questi e fare la scelta migliore per riassettare un Torino partito decisamente male.