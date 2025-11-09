Paleari è l’uomo del momento: mette le mani sul derby e regala un punto al Toro

Il portiere del Torino è stato premiato come migliore in campo nella sfida sul campo della Juventus e ora si conferma il numero 1 granata

Federico De Milano Caporedattore 9 novembre - 16:35

L'uomo del momento in casa Torino è senza dubbio Alberto Paleari che è arrivato alla sua quarta presenza consecutiva in questo campionato e che ha ottenuto la seconda partita con la rete inviolata proprio nella partita che conta di più in stagione, il derby contro la Juventus. Il numero 1 granata ha fatto un paio di interventi davvero eccellenti nella sfida dell'Allianz Stadium e ha così permesso al Toro di uscire da imbattuto in questo derby della Mole sempre molto sentito da tutti i tifosi. A fine partita la Lega Serie A gli ha anche dato il premio di MVP di questo match.

I numeri di Alberto Paleari nel derby contro la Juventus — Il premio di MVP di questo derby sul campo della Juventus non è certamente arrivato per caso perché Paleari ha saputo distinguersi tra i 22 calciatori in campo, grazie a una prestazione da applausi. Come si apprende dai dati di SofaScore, l'ex Genoa e Benevento ha raccolto ben 6 parate oltre a 3 salvataggi decisivi. Buona anche la media dei passaggi avendone completati 23 su un totale di 43 di cui 12 su 32 a lungo raggio. La Juventus ha avuto spesso il pallino del gioco in questo derby dell'undicesimo turno di Serie A ma se non è riuscita a trovare la via del gol è sicuramente anche per merito di Paleari e delle sue parate, oltre che di una prova difensiva molto buona che ha retto l'urto dell'attacco bianconero e fermato molte potenziali chance di Vlahovic e compagni.

Baroni è contento di poter scegliere tra due portieri titolari — Al termine della partita è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore Marco Baroni che ha fatto grandi complimenti al suo numero 1. Arrivato ai 33 anni, Paleari sta vivendo una seconda giovinezza e probabilmente questo è l'apice della sua carriera da portiere viste le ottime prestazioni che sta raccogliendo in Serie A anche contro avversarie di spessore come Bologna e Juventus. Il tecnico granata - ieri assente per squalifica - ha infatti commentato con grande gioia il momento di forma del suo portiere: "Paleari è un capitano per dedizione e per come fa lavorare anche Popa e Israel. Non mi piace parlare di gerarchie nella squadra, voglio vedere tutti titolari. [...] Ora sappiamo di poter contare su tre portieri che lavorano forte. Io spero sempre di non dormire la notte prima della partita perché sono in difficoltà a scegliere la formazione". Partite come quella nel derby certamente non facilitano la scelta a Baroni su quale portiere schierare, una volta che Franco Israel avrà recuperato al 100% dal suo infortunio. Questo però non è un problema per i tifosi del Toro che ora si godono un Paleari in forma strepitosa e trascinatore nella stracittadina.