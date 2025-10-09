Secondo avvio negativo di sempre per la difesa del Toro: peggio solo con Giampaolo

Nella storia della Serie A a girone unico, il Torino aveva incassato 13 reti nelle prime sei giornate soltanto in un'altra occasione

Federico De Milano Caporedattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 06:32)

Con i tre gol incassati sabato all'Olimpico contro la Lazio, arriva un triste risultato per il Torino di Marco Baroni che si ritrova ad aver incassato ben 13 reti nelle prime sei gare di questo campionato. Considerando solamente i campionati di Serie A, si tratta della seconda peggior partenza di sempre per una difesa granata dal 1929/30 ad oggi, ovvero da quando è stato istituito il campionato a girone unico. In questa sosta per le nazionali ci sarà quindi sicuramente tanto lavoro da fare per Baroni e il suo staff anche se mancano diversi interpreti del reparto arretrato.

Solo Giampaolo ha subito più gol nelle prime sei partite di un campionato col Torino — Questo dato delle 13 reti incassate in appena sei giornate di Serie A è, come detto, il secondo peggiore di sempre per il club granata. Nonostante i quasi cent'anni di storia del nostro campionato, il primo posto di questa graduatoria risale a un'annata molto recente: la 2020/21. In quel campionato l'allenatore inizialmente era Marco Giampaolo che poi fu sostituito da Davide Nicola per la seconda metà di stagione. Il Torino in quella stagione incassò ben 16 reti nelle prime sei gare di Serie A e sono quindi tre in più di quelle che hanno preso Maripan e compagni in questa annata in corso. Altri avvii di campionato molto deludenti dal punto di vista difensivo nella storia granata sono le annate 1958/59 quando con Federico Allasio in panchina si raggiunse quota 13 reti subite. Dato leggermente migliore, ma comunque che rappresenta una media gol incassati troppo alta, quella del 1960/61 quando la squadra di Benjamin Santos prese 12 reti. Questi sono i quattro peggiori inizi di campionato nella storia del Toro da quando la Serie A è a girone unico, ma soltanto uno terminò con la retrocessione della squadra: di seguito la lista completa.

2020/21 – 16 gol subiti (Allenatore: Marco Giampaolo)

2025/26 – 13 gol subiti (Allenatore: Marco Baroni)

1958/59 – 13 gol subiti (Allenatore: Federico Allasio) - a fine stagione arrivò la retrocessione

1960/61 – 12 gol subiti (Allenatore: Benjamin Santos)

Baroni deve lavorare con i difensori di cui dispone ma ha tante assenze — In questa sosta per le nazionali il tecnico granata Marco Baroni dovrà quindi lavorare col suo staff per cercare di migliorare la fase difensiva. Il lavoro sarà necessariamente da fare con tutta la squadra, non solo con i difensori. In questa settimana mancheranno però undici elementi della rosa che sono finiti in giro per il mondo per rispondere alle chiamate delle proprie selezioni. Baroni infatti non potrà contare su dei titolari come Maripan e Coco ma anche su altri elementi come Pedersen e Masina che sono spesso coinvolti. Inoltre, c'è il problema con gli infortuni di Ismajli che sono un altro fattore da tenere in considerazione. L'allenatore del Torino dovrà quindi provare a superare tutti questi ostacoli per evitare di incappare in altre partite con così tanti gol subiti, visto che dopo sei turni nessun'altra squadra ha preso così tanti gol.

In Europa poche squadre hanno questa media gol subiti così negativa — Se in Serie A è vero che nessun’altra squadra ha incassato così tanti gol come il Torino, anche allargando l’analisi ai top 5 campionati europei non ci sono tanti altri club in questa situazione. In Premier League sono arrivati alla settima giornata e soltanto Burnley (15), West Han (16) e Wolverhampton (14) hanno preso più gol del Toro. In Spagna dopo otto turni ci sono il Girona che è messo peggio con 17 gol concessi oltre al Levante e al Valencia a quota 14. In Francia hanno invece subito 16 reti il Metz e il Lorient dopo sette partite, mentre in il campionato tedesco è l’unico che ha disputato soltanto sei turni come la Serie A italiana: in Germania peggio dei granata ci sono il Werder Brema e l’Eintracht Francoforte che hanno rispettivamente incassato 14 e 16 gol. A Baroni e il suo staff ora il compito di evitare che il Torino raggiunga questi altri esempi negativi di difesa in giro per i top 5 campionati europei, ma il prossimo avversario in Serie A sarà temibile: sabato 18 ottobre all’Olimpico Grande Torino arriverà il Napoli campione d’Italia.