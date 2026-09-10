Da alcuni giorni si è conclusa la sessione estiva di calciomercato e quindi per tutte le società di Serie A - a meno di nuovi improvvisi innesti dal mercato degli svincolati - non sarà più possibile modificare le proprie rose fino al mese di gennaio. Il Torino è stato uno dei club più attivi dal punto di vista numerico delle operazioni in entrata e in uscita. A questo punto della stagione, con il mercato concluso e "a bocce ferme" diventa quindi possibile fare calcoli e analisi su tutte le rose del campionato e valutare anche il monte ingaggi totale di ogni singola squadra.

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Il Torino potrebbe spendere meglio il proprio budget?

La classifica degli stipendi totali delle venti squadre di Serie A

Juventus (142 milioni di euro totali) Inter (138) Milan (113) Napoli (103) Roma (90) Atalanta (72) Lazio (67) Como (61) Fiorentina (55) Bologna (50) Torino (48) Genoa (38) Sassuolo (37) Venezia (35) Cagliari (30) Monza (28) Udinese (26) Parma (23) Lecce (20) Frosinone (19)

Secondo i dati raccolti da Transfermarkt, il monte ingaggi lordo complessivo del Torino è di 48 milioni di euro. Si tratta di un quantitativo che piazza la società granata all'undicesimo posto della graduatoria di tutte le formazioni di Serie A. Una posizione in questo particolare elenco che dipinge un po' quella che è stata la situazione sportiva dei granata negli anni scorsi, ovvero sempre grande mediocrità all'interno dei valori del campionato. Fa specie osservare però anche altre realtà come l'Udinese e il Parma, che nelle ultime stagioni non hanno raccolto risultati molto diversi dal Toro, che hanno un monte stipendi totale decisamente inferiore e all'incirca della metà. Negli anni scorsi il budget investito dalla società negli stipendi della rosa è stato anche più alto in alcune circostanze e viene quindi da domandarsi se non sarebbe possibile investire meglio questo denaro che - solamente nel conteggio degli ingaggi - non è troppo distante da altre società che hanno raggiunto l'Europa negli ultimi tre anni come Como, Bologna e Fiorentina.Di seguito la graduatoria completa delle venti squadre del campionato di Serie A 2026/27, ordinate in ordine decrescente per monte ingaggi totali dei calciatori della prima squadra (le cifre esposte sono espresse come un totale lordo):