Torino, Ilic cerca riscatto: provato in un nuovo ruolo dopo il mancato addio

Il centrocampista serbo a gennaio è stato ad un passo dal salutare il Toro per trasferirsi in Russia ma alla fine tutto è saltato

Federico De Milano Redattore 21 marzo - 14:29

L'amichevole di ieri - giovedì 20 marzo - del Torino contro l'Asti ha permesso all'allenatore Paolo Vanoli di vedere all'opera tanti ragazzi del settore giovanile granata e anche di testare quei giocatori che per ragioni tecniche e di scelte, hanno meno spazio in campo durante i match di Serie A. Uno dei più osservati era Ivan Ilic che tornava ad indossare la maglietta granata dopo il mancato trasferimento in Russia nella finestra invernale di mercato. Il centrocampista serbo dopo la fumata nera con lo Spartak Mosca non è ancora sceso in campo con il Toro in campionato e adesso dovrà lottare per avere un posto.

Lo spazio per Ilic si è ridotto: ora deve sudare per riconquistare un posto — Il mercato di gennaio ha portato nuovi giocatori di qualità al Torino come Cesare Casadei e Eljif Elmas che fin da subito hanno saputo dare un grosso aiuto alla squadra e a Vanoli. Specialmente l'innesto del mediano ex Chelsea rischia di rendere ancora più complicata la risalita di Ilic nelle gerarchie del suo allenatore. La strada per il numero 8 serbo in questo momento pare infatti sbarrata perché la coppia Casadei-Ricci ha saputo offrire garanzia di rendimento e anche un bell'affiatamento fin da subito. Ilic dovrà quindi essere bravo a sfruttare quelle occasioni che gli si presenteranno magari a gara in corso.

Vanoli lancia Ilic in un nuovo ruolo nell'amichevole del Torino contro l'Asti — Un test per provare a mettersi in mostra è stato quello nell'amichevole di ieri contro l'Asti nel quale Vanoli era privo di tanti giocatori chiamati in Nazionale fra cui anche i due italiani Casadei e Ricci. Ecco quindi che il tecnico granata nel suo consueto 4-2-3-1 ha schierato Ilic nel nuovo ruolo da trequartista alle spalle di Gabellini prima punta, mentre la coppia mediana era formata da Tameze e Linetty. Non si tratta di una posizione di campo del tutto inedita per l'ex Verona che ha le qualità tecniche per creare gioco e occasioni da gol in questo ruolo alle spalle del centravanti, come sta facendo Vlasic nel recente periodo. Da quando Vanoli è passato dal 3-5-2 al 4-2-3-1 si tratta però di una prima volta per il centrocampista classe 2001: ora può quindi "studiare" da Vlasic per provare ad inserirsi anche nelle gerarchi di questo ruolo, vista l'abbondanza della mediana.