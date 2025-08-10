Toro, chi sale e chi scende: è tornato Zapata, a centrocampo tante difficoltà

Tante difficoltà per i granata, che nelle ultime 3 amichevoli hanno subito 9 gol e segnati appena 2

Redazione Toro News 10 agosto - 12:36

Una sconfitta pesante e netta. Il Toro chiude le amichevoli pre campionato con un secco 3-0 contro il Valencia in Spagna in una serata che ha lasciato pochi spunti positivi. La speranza è che i granata siano ancora con i carichi sulle gambe, perché rispetto agli avversari sono effettivamente sembrati meno brillanti. Emergono però anche difficoltà chiare della squadra. Baroni dovrà lavorare tanto, perché in questo momento non c'è ancora la giusta alchimia tra i reparti e tra i singoli giocatori.

CHI SALE: ZAPATA — Un 'chi sale' chiaramente simbolico. Il suo ritorno in campo è la notizia migliore che potesse arrivare e probabilmente l'unica positiva della serata valenciana. I pochi minuti che gli vengono concessi da Baroni sono la dimostrazione che sta bene e che potrà essere protagonista in questa stagione.

CHI SALE: PEDERSEN — Uno dei meno peggio. Per tutto il precampionato Baroni ha puntato su di lui. La sua capacità di corsa viene esaltata dalla ricerca della sua profondità (giocata provata spesso in tutte le partite). Rimarrà in granata e questo è certo, ora sta a lui dimostrare di volersi riscattare. Fin qui comunque rimane avanti nelle gerarchie rispetto a Lazaro.

CHI SALE: ILKHAN — Entra con pochissimi minuti a disposizione e si fa vedere per qualche bella giocata. Sta rientrando da un infortunio pesante e in un Toro che a centrocampo deve trovare identità e gerarchie lui può provare a inserirsi continuando a lavorare e provando a dimostrare nei minuti che gli sono concessi la sua disponibilità a dare tutto.

CHI SCENDE: BIRAGHI — Ha le sue colpe sui primi due gol subiti. Appare ancora molto macchinoso e questo ci può stare, la forma migliore deve arrivare più avanti, anche se ora di tempo ce n'è meno. Oltre alle difficoltà emerse nei due gol subiti nel primo tempo, ci sono stati tanti errori anche di natura tecnica durante la gara.

CHI SCENDE: CASADEI — Mezzala di inserimento con un passato da play. Contro il Valencia la seconda non si è vista. Fatica tanto in mezzo al campo e sembra ancora alla ricerca della giusta collocazione. Deve studiare e capire cosa vuole da lui Baroni, anche se non sembra pienamente il suo il lavoro a cui è chiamato. Al Mestalla si mette in luce per qualche bel lancio e per il buon inserimento in occasione del tiro-cross di Simeone. Poi basta.

CHI SCENDE: ANJORIN — Seppur il secondo giallo si potesse evitare in amichevole, essere espulso in una partita del genere non è un granché. Oltre al rosso ci sono poi le difficoltà tra fase difensiva e offensiva. Preso in mezzo in occasione del vantaggio del Valencia, tanti palloni sbagliati e forse una forma fisica ancora da trovare. Di sicuro non è questo l'Anjorin che è lecito aspettarsi. A una settimana dalla prima ufficiale ha tempo per mettersi a lucido.