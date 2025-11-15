Toro da un lato preoccupato per Ilic, dall’altro osserva la crescita di Asllani

L'infortunio del centrocampista serbo, unito al gol ritrovato dal playmaker albanese, possono incidere sulle scelte di Baroni per la regia

Federico De Milano Caporedattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 06:32)

La prima giornata di partite delle nazionali in questa sosta di campionato si è aperta con un brutta notizia per il Toro perché si è fatto male Ivan Ilic con la sua Serbia. Il centrocampista classe 2001 stava vivendo un momento di fiducia e godeva della stima del tecnico Marco Baroni che lo ha sempre mandato in campo dal primo minuto nelle ultime tre partite dei granata in Serie A. Chi invece esulta dopo la prima sfida con la sua nazionale è Kristjan Asllani che ha realizzato il gol decisivo per la vittoria della sua Albania contro l'Andorra, garantendosi così il pass per i playoff dei Mondiali.

Sfortuna per Ilic: si fa male nel suo momento migliore con il Toro — Negli ultimi tre pareggi consecutivi del Torino - contro Bologna, Pisa e Juventus - la costante in cabina di regia è stato sempre Ivan Ilic che si era messo alle spalle le precedenti quattro gare saltate (tra indisponibilità e scelte tecniche). Questa ritrovata fiducia con la divisa granata, gli era valsa anche il ritorno tra i convocati della Serbia ma dopo appena 39 minuti del match contro l'Inghilterra ha dovuto lasciare il campo per l'infortunio al ginocchio sinistro. Nella giornata di ieri - venerdì 14 novembre - il numero 8 del Toro ha svolto i primi accertamenti con lo staff medico della selezione serba e nelle prossime ore verrà stabilito con certezza il suo quadro clinico dopo questo trauma distorsivo davvero sfortunato per l'ex Verona.

Asllani cerca il sorpasso e mette il turbo: Baroni osserva il suo sviluppo — Chi tenterà di riprendersi il posto di regista - dopo questo nuovo problema fisico comparso nella rosa granata - è Asllani che è galvanizzato dal gol molto importante che ha donato il pass playoff alla sua Albania. L'ex Inter è ancora alla ricerca della prima rete con il Torino e vuole rimboccarsi le maniche non appena tornerà al Filadelfia per riconquistarsi il suo posto da titolare. Nelle ultime tre partite in cui è tornato Ilic al centro del campo, l'albanese ha dovuto accomodarsi in panchina e accontentarsi di uno spezzone nel finale della sfida contro il Bologna e poi di un secondo tempo gagliardo giocato all'Allianz Stadium nel derby. Baroni osserva quindi la crescita del suo numero 32 anche con indosso la maglietta della nazionale e spera che possa essere il momento di svolta per la sua stagione in modo da salire in rampa di lancio. L'atteggiamento mostrato nella ripresa del derby contro la Juve e il gol che fa volare l'Albania sono sicuramente due motivi per dare la carica ad Asllani, pronto a tornare nei prossimi giorni sotto la Mole per caricarsi sulle spalle i compiti di regia nel Toro.