Ultimo tentativo per il recupero: Petrachi svela la mossa per riavere Schuurs

Federico De Milano Caporedattore 6 gennaio - 14:30

Negli ultimi anni, il più grande rimpianto dei tifosi del Toro per quanto i calciatori è probabilmente quello legato a Perr Schuurs. Il difensore olandese è arrivato dall'Ajax nell'estate del 2022 e dopo una prima stagione su ottimi livelli si è fermato a ottobre 2023 per un brutto infortuno al ginocchio. Da quel momento per lui è iniziato un calvario che pare essere senza fine e ancora oggi tutto il Torino attende il suo ritorno in campo. A inizio stagione, nella sua conferenza stampa di presentazione, il tecnico Marco Baroni aveva rivelato: "Il primo giorno che ci siamo incontrati mi ha detto: mister, io alla prima ci sono. Questo fa capire la voglia che lui ha, ma credo ci sia un percorso da fare e da valutare insieme all’area medica". La volontà di Schuurs è quindi, chiaramente, quella di tornare in campo a più di due anni da quel brutto infortunio e in merito a questo scenario è intervenuto anche il DS Gianluca Petrachi.

Petrachi rivela: "Con Schuurs stiamo provando a forzare" — Poco prima dell'inizio della sfida contro il Verona che ha inaugurato il 2026 del Toro, ci sono state delle dichiarazioni molto interessanti di Petrachi su quello che sarà il mercato invernale dei granata. Il DS ha rivelato che ci sono tre obiettivi ben precisi, a livello di ruoli e caratteristiche, per cercare di rinforzare la rosa in vista della seconda metà di stagione. Tuttavia, servirà capire anche se Schuurs potrà rientrare nel corso di questa stagione come sottolinea lo stesso Petrachi: "Ci sono valutazioni in atto. Serve anche capire cosa succede con Schuurs, giocatore importante che ora stiamo provando a forzare per essere in qualche modo dei nostri". Lo staff del Torino non ha quindi ancora perso del tutto le speranze e si sta provando a fare degli esercizi mirati per puntare a riconsegnarli uno stato di forma utile a calcare un campo di Serie A: tutto dipenderà da come risponderà il suo ginocchio.

Gli allenamenti dell'olandese nella palestra del Filadelfia — Schuurs ha compiuto 26 anni meno di due mesi fa. Questo significa che, in teoria, il tempo per fare una bella carriera lo avrebbe ancora pienamente. Ciò che conta però è la pratica e più passa il tempo, più diventa complicato che si realizzi il desiderio di molti tifosi del Toro di poter riammirare in campo l'ex Ajax. Anche lo stesso difensore classe 1999 non ha mai smesso di mollare e negli ultimi mesi ha mostrato sui social parecchie immagini dei suoi allenamenti in palestra e con dei preparatori atletici. Nelle ultime settimane, Schuurs è stato immortalato anche nella palestra del Filadelfia (QUI LE IMMAGINI), intento a completare un allenamento. Sia dal lato del Torino che da quello del centrale olandese, non manca quindi l'impegno e il desiderio di cercare di portare a termine con esito positivo questa sorta di ultimo tentativo: l'obiettivo è quello di vedere il numero 3 fermare di nuovo gli attaccanti avversari allo stadio Olimpico Grande Torino, prima che arrivi il 30 giugno 2026, data in cui scadrà il suo contratto con il club granata.