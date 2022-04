Atalanta-Torino, De Roon contro Lukic: quando un sistema svolta la carriera

Percorsi simili, entrambi fondamentali: la sfida del Gewiss Stadium passerà anche dal loro confronto

Roberto Ugliono

Due percorsi diversi, ma per certi versi molto simili. Atalanta contro Torino è anche Marten De Roon contro Sasa Lukic, due giocatori chiave nei rispettivi contesti che sono diventati tali grazie al contesto tattico e alle idee chiare dei loro allenatori. Il maestro Gian Piero Gasperini e l'allievo Ivan Juric hanno individuato rispettivamente in loro due i giocatori su cui costruire il centrocampo e non solo. Entrambi sono fondamentali nel dare equilibrio e nel far girare la squadra, ma non c'era niente di scontato.

IL PERCORSO - Il percorso di De Roon e Lukic è differente, ma comunque paragonabile. Il centrocampista olandese arrivò in nerazzurro sotto la gestione Edy Reja e a fine stagione fu lasciato andare al Middlesbrough. Non aveva impressionato particolarmente e così arrivò la cessione, salvo poi essere ricomprato per l'annata dopo. Anche Lukic, dopo il primo anno al Toro, fu lasciato andare - anche se solo in prestito - al Levante. Eppure il serbo fino a quest'anno ha fatto vedere il meglio di sé a corrente alternata, anche perché è stato spesso sballottato da una parte all'altra del campo. Da regista a trequartista a mezzala, poca continuità nel ruolo. Se per De Roon la svolta è stato l'arrivo di Gasperini, per Lukic stesso discorso si può fare con Juric. Entrambi da quando inseriti in un sistema di gioco preciso e con compiti chiari hanno trovato una continuità di rendimento incredibile.

L'EXPLOIT - Con caratteristiche diverse, i compiti dei due sono simili. Dare equilibrio, impostare, inserirsi. In parole povere dare quel mix di qualità in fase di possesso e di quantità in fase difensiva così da rendere possibile l'applicazione delle idee dei rispettivi allenatori. De Roon è ormai il faro dell'Atalanta da qualche anno ed è uno dei giocatori simbolo del bellissimo percorso fatto dal club nerazzurro in questi anni, Lukic spera di fare lo stesso col Torino. Tutti e due negli anni sono stati addirittura scartati per diventare poi i leader dei rispettivi centrocampi grazie alla fiducia data da Gasperini e Juric. Adesso Lukic è inamovibile, così come De Roon lo è diventato nel tempo con l'Atalanta. Due storie simili per due giocatori fondamentali, e anche dal loro confronto passeranno le sorti della gara.