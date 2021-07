Cairo-Juric: lungo conciliabolo sul campo di Bressanone

Lungo conciliabolo tra il presidente e l'allenatore a margine dell'amichevole contro l'Al Fateh

Dopo l'amichevole tra Torino e Al Fateh, e dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, Urbano Cairo si è intrattenuto con l'allenatore Ivan Juric per un lungo colloquio sulla pista d'atletica del campo di Bressanone. Il presidente e l'allenatore del Torino hanno parlato a tu per tu per circa un'ora dopo la conclusione del match terminato a reti inviolate (qui la cronaca). Il patron Cairo lo aveva preannunciato: "Sono qui apposta per parlare con Juric. La sua opinione è fondamentale. Era importante che in questo ritiro conoscesse tutti i giocatori a nostra disposizione per trarre le sue conclusioni", sono state le parole del patron. Che ha specificato: "C'è unione di intenti e condivisione su molti aspetti. Vedremo cosa succederà nell'ultimo mese di calciomercato". Sono giorni caldi per la costruzione del Torino 2021/2022, mentre il responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati non si è visto a Bressanone: "Non c'è perchè sta lavorando", ha detto Cairo. Tutto lascia pensare che la trattativa in ballo sia quella per portare Marko Pjaca al Torino.