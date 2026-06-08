La difesa granata è uno dei temi più caldi in casa Torino e una delle zone da rinforzare questa estate sarà sicuramente la fascia destra. Infatti, con l'addio di Valentino Lazaro dopo quattro anni in granata, il direttore sportivo Gianluca Petrachi deve correre ai ripari per rinforzare un reparto in difficoltà nelle ultime stagioni. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore granata, il ds leccese si sta già muovendo sul mercato per rinforzare la squadra e individuare una pedina da affiancare a Marcus Pedersen.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Le occasioni per la fascia destra: occhio al mercato delle retrocesse

Torino, le altre piste per la fascia destra: da Darmian a Tchatchoua

Con il Mondiale americano alle porte, Petrachi seguirà con particolare attenzione alcuni giocatori che hanno già attirato l'attenzione del ds. Sul taccuino del dirigente c'è sicuramente. Alla dirigenza granata piace molto l'esterno difensivo algerino: dopo la retrocessione in Serie B col Verona quest'anno, potrebbe essere un'ottima soluzione, spingendo sulla voglia di fare cassa del club veneto, in attesa di vedere cosa mostrerà con la maglia della propria nazionale. Inoltre, per la corsia di destra rimane un nome caldo anche il giovane. Accostato al club piemontese già nella scorsa sessione invernale di calciomercato, il classe 2002 di proprietà della Cremonese potrebbe essere un'ottima mossa anche in ottica futuro. Con la retrocessione in B della Cremonese, la dirigenza granata potrebbe spingere per l'esterno e puntare a far abbassare il costo del cartellino. Rivelazione dell'ultimo campionato disputato dai violini, Barbieri è sceso in campo in 29 occasioni in questa stagione di Serie A.Non per ultimo, non bisogna dimenticare che la dirigenza granata guarda anche al mercato degli svincolati e il campionato inglese. Infatti, è da monitorare anche la pista Matteo: l'ex Toro questa estate si libererà a zero dall'Inter e avrebbe già avuto dei contatti con Petrachi per un ritorno sotto la Mole. Inoltre, Il Torino starebbe valutando anche il profilo di Jacksonper rinforzare la corsia destra in vista della prossima stagione. Il club granata, secondo quanto riportato dai media francesi, avrebbe avviato i primi sondaggi per riportare in Italia l'attuale giocatore del Wolverhampton Wanderers.