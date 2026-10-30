Intervistato a La Stampa l'ex calciatore e tecnico del Toro Giancarlo Camolese ha detto la sua su Abate e sull'avvio dei granata in campionato. L'ex giocatore si è detto ottimista e soprattutto fiducioso, ma ancora manca qualcosa: "Con il Como è mancata un po' di esperienza nella gestione dei momenti importanti. Dopo il pareggio non bisogna prendere subito il secondo gol, anche se è vero che Nico Paz ha fatto un bel gesto". Ci ha anche tenuto ad avvisare il Toro in vista della prossima partita contro il Frosinone: "Bisogna fare molta attenzione, il gruppo di Alvini non ha timori verso nessuno. Propone un bel calcio e davanti è forte, soprattutto sulle corsie esterne: là sarà una delle zone dove si giocherà la partita". Ma non tutto è perduto, il Frosinone, infatti, come dice lo stesso Camolese, qualcosa concede e: "Se i granata faranno bene la fase difensiva avranno ottime probabilità di tornare a casa con un risultato positivo". Per dire dove arriverà il Toro è ancora presto ma l'importante, per il tecnico, è che la squadra si sia rinforzata: "Servivano giocatori tecnici da mettere insieme a gente di sostanza e sono arrivati Mandragora e Bragança".