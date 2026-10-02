La pausa per le Nazionali rappresenta un banco di prova fondamentale per misurare il valore e i progressi dei giovani talenti del Torino. Sotto i riflettori di questo ciclo autunnale c'è la Nazionale Under 20 guidata da Carmine Nunziata, impegnata allo Stadio Olimpico Camilo Cano nel prestigioso "La Nucía International Tournament", dove l'ambiente granata segue con spiccato interesse il percorso del portiere Lapo Siviero.

Italia U20 e fattore Toro: Siviero si prende la scena al Torneo di La Nucía

Il classe 2006, aggregato stabilmente alla prima squadra del Toro nel ruolo di terzo estremo difensore, si sta ritagliando uno spazio importante in maglia azzurra. Lanciato dal 1' nella sfida d'esordio contro l'Inghilterra, Siviero ha disputato una prova di grande sostanza nonostante la sconfitta per 3-1. Tra i pali ha messo in mostra un grande potenziale e una sorprendente autorità nel guidare la linea difensiva, facendosi apprezzare per due parate decisive nel primo tempo su Amass e Armstrong e confermando i costanti miglioramenti evidenziati al Filadelfia.

Granata in Nazionale: Siviero da applausi con l'Italia U20, ora la prova del nove con la Francia

Nel successivo incrocio contro la Germania (terminato 3-0 per i tedeschi), il ct Nunziata ha applicato il turnover programmato dando spazio a Vannucchi e concedendo un turno di riposo al guardiano granata. Una gestione delle energie che proietta Siviero verso la riconferma dal primo minuto per la terza e ultima giornata del quadrangolare in terra spagnola. Il calendario riserva infatti per domani, sabato 3 ottobre alle ore 11:00, l'attesa sfida tra Italia e Francia. Per gli Azzurrini sarà l'occasione per cercare un riscatto d'orgoglio e muovere la classifica del torneo che li vede sempre più in fondo del quadrangolare; per Lapo Siviero, invece, rappresenterà un test molto importante contro l'attacco transalpino, un palcoscenico internazionale in cui dimostrare ancora una volta il proprio valore e candidarsi come risorsa preziosa per il futuro del Torino.